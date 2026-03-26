На Орловщине сняли административные барьеры для семей участников СВО

26.3.2026 | 7:30 Важное, Новости, СВО

Губернатор внес важные изменения в ряд нормативно-правовых актов.

ИА «Орелград»

Губернатор Андрей Клычков внес изменения в некоторые нормативные правовые акты Орловской области, которые касаются дополнительных мер социальной поддержки участников СВО и членов их семей. Одна из актуализированных норм касается супругов и родителей участников СВО, являющихся инвалидами и признанных нуждающимися в социальном обслуживании.

Губернаторские поправки обязали организации социального обслуживания бесплатно предоставлять указанным выше гражданам  услуги в стационарной форме социального обслуживания независимо от состава семьи и без учета уровня доходов семьи. Кроме того, уточнена еще одна норма: социальное обслуживание членов семей участников СВО на дому и в стационарной форме прекращается, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором организации соцобслуживания стало известно о дате окончания срока прохождения военной службы либо служебной командировки участника специальной военной операции.

Изменения также внесены в порядок предоставления единовременных денежных выплат, установленных указом губернатора Орловской области от 16 октября 2024 года № 571. Раньше документом было предусмотрено  ограничение срока подачи заявления о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты членам семей погибших или умерших участников специальной военной операции.

Подать такое заявление надо было в течение 24 месяцев со дня гибели участника СВО. Однако теперь данное ограничение из документа исключили, временного ценза больше нет. В то же время порядок дополнили пунктом, обязывающим заявителя прикладывать к пакету документов, необходимому для оформления указанных социальных выплат, согласие на обработку своих персональных данных.

Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

