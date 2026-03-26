В Орловской области «Земского работника культуры» лишили 2 миллионов

Решение вынес Залегощенский районный суд.

С иском обратилось Министерство культуры Запорожской области. Жительница Орловской приняла участие в программе «Земский работник культуры».

Женщина устроилась преподавателем в МБОУ ДО «Приазовская детская школа искусств». Как участник программы, она получила единовременную выплату в размере 2 млн рублей, взяв на себя обязательство отработать пять лет (с июля 2025 по июль 2030 года). Однако уже в сентябре она уволилась по собственному желанию. Министерство потребовало вернуть деньги, но ответа не последовало. Ведомство обратилось в суд.

Поскольку гражданка на заседания не явилась, дело рассмотрели в заочном порядке. Суд, изучив договор и подтверждение перевода средств, решил, что нарушение условий программы очевидно. С бывшего «земского работника» взыскали всю сумму выплаты — 2 млн рублей, а также госпошлину в местный бюджет.

Ответчиками заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца.

