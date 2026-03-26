«Парк Сити» взял в аренду живописную плотину на Зуше

Компания единственной заявилась на аукцион в Орловской области.

Гидротехническое сооружение находится в сельском поселении Прудовское Новосильского района. Имеет площадь около 2 тыс. кв. м. Завершено строительство объекта в 1958 году.

Начальная цена была установлена в размере 102 816 рублей 36 копеек (годовой арендный платеж). Из-за отсутствия конкуренции аукцион признан несостоявшимся. Договор аренды заключается по минимальной цене с единственным участником – ООО «Парк Сити», указано в ГИС “Торги”.

Гидротехническое сооружение вместе с земельным участком под ним (2193 кв. м, земли сельхозназначения) передается в аренду на 20 лет. Целевое назначение — универсальное. Арендатор может делать неотделимые улучшения только с разрешения арендодателя, но все расходы на реконструкцию, экспертизу, технические планы ложатся на него. Сдавать имущество в субаренду можно: до 20% площади — в уведомительном порядке, свыше — только с письменного согласия муниципалитета.

По данным kartoteka.ru, ООО «Парк Сити» зарегистрирована в Орле в 2015 году. Директор – Дёмичева Инга. Учредитель – Денис Глухов.

