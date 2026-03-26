На Орловщине впервые за год загорелась сухая трава

26.3.2026 | 11:05 Новости, Происшествия

В минувшем году такой случай зарегистрировали уже 23 января.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

Однако в 2026-м первый соответствующий вызов поступил лишь накануне. Служба спасения зафиксировала его в 19 часов 45 минут.

Сухая трава горела в Орле на улице 4-й Курской.

Вызов отработали сотрудники 3-й пожарно-спасательной части. Они выехали на место и справились с огнём.

В Управлении МЧС по Орловской области напомнили, что если такой пожар является небольшим по своим масштабам и последствиям, лучше попытаться ликвидировать его самостоятельно, используя подручные средства. Однако если пламя уже распространилось на значительную площадь, угрожает постройкам, людям и животным, то необходимо срочно звонить на номера 101 или 112.

ИА «Орелград»


Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

