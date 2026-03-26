Наследники «должника» отбились от претензий банка

Неизвестный воспользовался картой умершего человека.

Ливенский районный суд рассмотрел любопытное гражданское дело по исковому заявлению АО «ТБанк», просившего о взыскании задолженности по кредитному договору с наследников заемщика. История оказалась довольно запутанной, и суду пришлось выяснять, имеют ли отношение наследники к списаниям с кредитной карты, произведенным уже после смерти ее обладателя.

Как пояснили в пресс-службе Ливенского районного суда, банк указал в своем иске, что в 2020 году он заключил с местным жителем договор на оформление и обслуживание кредитной карты. В период пользования кредитной картой образовалась просроченная задолженность в размере 98 тысяч рублей. Но дело в том, что заемщик скончался в 2021 году. Спустя пять лет банк решил взыскать задолженность с наследников.

Закон разрешает это делать, но кредитор должен доказать, что наследники официально вступили в права наследства. Это означает, что вместе с имуществом или деньгами умершего они унаследовали его обязательства. Впрочем, отвечать по долгам умершего допускается только в пределах наследственной массы. В данном случае все оказалось гораздо сложнее.

«В ходе рассмотрения дела суд установил, что номер телефона заемщика после его смерти был передан в пользование другому гражданину, а кредитная карта была активирована с этого номера в 2025 году, то есть после смерти заемщика, – следует из информации пресс-службы суда. – При этом ни наследники, ни другие родственники заемщика операции по перечислению кредитных средств не производили».

Изучив обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что претензии банка к наследникам заемщика необоснованны. Оказалось, что при жизни он кредитную карту не активировал и не пользовался ею. Кто-то другой сделал это спустя пять лет после смерти первого обладателя карты. При таких обстоятельствах суд посчитал, что оснований для взыскания долга с наследников умершего заемщика не имеется. Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

ИА “Орелград”