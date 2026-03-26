На Орловской ТЭЦ оборудовали защитные сооружения

26.3.2026 | 11:10 Новости, СВО

Они изготовлены из железобетона.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Об этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Накануне он принял участие в в заседании Коллегии Приокского управления Ростехнадзора. Встреча проходила в Туле.

«Орловская ТЭЦ неоднократно была под вражеским прицелом. Нами разработаны схемы резервного электро- и теплоснабжения, построены железобетонные защитные сооружения элементов ТЭЦ, резервная линия электропередачи», – отметил он.

Также губернатор рассказал, что в 2025-м в регионе сократилось среднее время проведения аварийных работ — на 13% или до 4,25 часа («к аналогичному периоду 2024-2025 годов»).

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад"

