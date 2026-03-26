На Орловщине за мошенничество осудили экс-главу сельского поселения

Объём нанесённого ущерба составил 1 миллион 300 тысяч рублей.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, осуждённую зовут Галина Журавлёва. Она занимала должность Ленинского сельского поселения Малоархангельского района.

Дело рассматривал местный районный суд. Выяснилось, что женщина, находясь на ответственном посту, похитила бюджетные средства. Журавлёва получила зарплату и выплаты за троих водителей служебных автомобилей. Фактически они не работали на своих должностях.

Осуждённая признала вину и возместила ущерб. Наказанием стал дополнительный штраф в полмиллиона рублей. Кроме того, суд запретил экс-чиновнице занимать ответственные должности на государственной службе и в местном самоуправлении в течение трёх лет.

