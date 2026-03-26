На Орловщине за мошенничество осудили экс-главу сельского поселения

26.3.2026 | 14:03 Важное, Криминал, Новости

Объём нанесённого ущерба составил 1 миллион 300 тысяч рублей.

Малоархангельский районный суд. Фото: ИА «Орелград»

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, осуждённую зовут Галина Журавлёва. Она занимала должность Ленинского сельского поселения Малоархангельского района.

Дело рассматривал местный районный суд. Выяснилось, что женщина, находясь на ответственном посту, похитила бюджетные средства. Журавлёва получила зарплату и выплаты за троих водителей служебных автомобилей. Фактически они не работали на своих должностях.

Осуждённая признала вину и возместила ущерб. Наказанием стал дополнительный штраф в полмиллиона рублей. Кроме того, суд запретил экс-чиновнице занимать ответственные должности на государственной службе и в местном самоуправлении в течение трёх лет.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU