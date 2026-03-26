За один день в ООКБ обратились 40 экстренных «сердечников»

26.3.2026 | 16:30 Медицина, Новости

Об этом рассказали в соцсетях Орловской областной клинической больницы.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Наплыв таких пациентов зафиксировали накануне, 25 марта.

«По экстренным показаниям в приемное отделение обратились более 40 пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кардиологическая бригада, возглавляемая Сергеем Ивановичем Мироновым, приняла на себя большую нагрузку, оказывая неотложную медицинскую помощь», – указали в ООКБ.

В качестве типичных диагнозов в учреждении называют артериальную гипертонию и сердечную недостаточность, а также патологию коронарных артерий.

«Патология сердечно-сосудистой системы — одна из самых серьезных медицинских проблем», – напомнили врачи.

ИА «Орелград»


