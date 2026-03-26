Поквартирное отопление позволяет избавиться от ветхих сетей и котельных

Активная работа по переводу ведется в Ливенском районе Орловской области.

Об итогах последних лет и планах на совещании 26 марта рассказал глава Анатолий Шолохов. В поселке Совхозный регулярно проводились сходы. Жильцами было принято решение о переходе на индивидуальное квартирное отопление. Сама администрация потратила на котлы и конвекторы для муниципальных помещений около 1 млн рублей. В итоге 142 квартиры, находящиеся в поселке Совхозный, перешли на ИКО. Это позволило исключить траты на замену тепловых сетей, отработавших нормативный срок, вывести из эксплуатации нерентабельную, с устаревшим оборудованием котельную.

«Самое главное – создать жителям благоприятные условия для проживания», – пояснил Анатолий Шолохов.

Аналогичная работа по выводу из эксплуатации трех квартальных котельных в связи с переходом многоквартирных домов на ИКО проведена ранее в поселках Набережный, Дубки, Нагорный. На предстоящий период запланировано проведение встреч с жителями четырех многоквартирных домов села Козьминка по вопросу перехода на индивидуальное квартирное отопление в 2026-2027 годах.

На территории Ливенского района в текущем отопительном периоде функционировало четыре квартальные котельные. Количество тепловых сетей на территории уменьшилось и составляет на сегодняшний день 5,6 километра.

