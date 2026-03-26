В Ливны поступила новая партия мусорных контейнеров

Их установят на нескольких улицах.
Это 35 баков для твёрдых коммунальных отходов и ещё три контейнера, предназначенные уже для крупногабаритного мусора.
Как рассказал глава города Сергей Трубицын, поставка обошлась в 359 тысяч рублей. Она осуществилась в рамках муниципальной программы «Благоустройство города». Контракт заключался с ИП Шевченко И.В.
В ближайшие дни новые контейнеры заменят изношенных «коллег». Ёмкости для крупнограбаритных отходов установят на улицах Бахтина (у дома №39), Октябрьской и Орловской.
