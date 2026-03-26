В Ливны поступила новая партия мусорных контейнеров

26.3.2026 | 11:19 ЖКХ, Новости

Их установят на нескольких улицах.

Фото: vk.com/sergey_trubitsin

Это 35 баков для твёрдых коммунальных отходов и ещё три контейнера, предназначенные уже для крупногабаритного мусора.

Как рассказал глава города Сергей Трубицын, поставка обошлась в 359 тысяч рублей. Она осуществилась в рамках муниципальной программы «Благоустройство города». Контракт заключался с ИП Шевченко И.В.

В ближайшие дни новые контейнеры заменят изношенных «коллег». Ёмкости для крупнограбаритных отходов установят на улицах Бахтина (у дома №39), Октябрьской и Орловской.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

