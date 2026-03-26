У орловского губернатора появился новый советник

26.3.2026 | 10:55

Им стал выпускник программы «Герои земли Орловской» Сергей Клешнёв.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом сообщил сам Андрей Клычков. Известно, что Клешнёв занял должность на общественных началах.

Новый советник является выпускником Орловского юридического института МВД России. Сергей Клешнёв начал профессиональную карьеру в ФСИН, но с 2008-го года служит в полиции, в Управлении МВД по нашей области.

Совершил служебную командировку на Севернй Кавказ, после чего был отмечен медалью «За отличие в охране общественного порядка» (в 2010-м). В 2023-м году нёс службу в Запорожской области, в составе группы МВД России.

В декабре минувшего года Клешнёв окончил программу профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление» в рамках региональной программы «Герои земли Орловской». Губернатор отметил его профессионализм, а также желание работать на благо малой Родины.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU