У орловского губернатора появился новый советник

Им стал выпускник программы «Герои земли Орловской» Сергей Клешнёв.

Об этом сообщил сам Андрей Клычков. Известно, что Клешнёв занял должность на общественных началах.

Новый советник является выпускником Орловского юридического института МВД России. Сергей Клешнёв начал профессиональную карьеру в ФСИН, но с 2008-го года служит в полиции, в Управлении МВД по нашей области.

Совершил служебную командировку на Севернй Кавказ, после чего был отмечен медалью «За отличие в охране общественного порядка» (в 2010-м). В 2023-м году нёс службу в Запорожской области, в составе группы МВД России.

В декабре минувшего года Клешнёв окончил программу профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление» в рамках региональной программы «Герои земли Орловской». Губернатор отметил его профессионализм, а также желание работать на благо малой Родины.

ИА «Орелград»