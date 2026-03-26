Орловцам предлагают ярко отметить День театра

В Орле проведут интерактивный «Театриум».

Интерактивная программа «Театриум» будет запущена в Орле 27 марта, в Международный день театра. Акция также приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей России, она входит в программу фестиваля-конкурса «Бархат кулис – 2026». Мероприятие организовано Орловским областным центром народного творчества на базе театральной студии «Звезда», руководителем которой является Валентина Верещагина.

Как пояснили организаторы, интерактивная программа «Театриум» – это яркое событие для юных любителей сценического искусства, школьников, студентов творческих направлений и всех тех, кто просто хочет прикоснуться к волшебству сценического искусства. Организаторы предлагают им отметить День театра ярко и нестандартно. А участие в программе дает возможность получить новые навыки и пообщаться с единомышленниками.

«Театриум» объединит образовательные и развлекательные форматы, чтобы подчеркнуть преемственность поколений и роль профессиональных театральных сообществ в воспитании молодых актеров, – пояснили в Орловском областном центре народного творчества. – В программе: практические занятия по сценическому искусству и командному взаимодействию. Участники освоят базовые актерские техники, потренируют внимание и раскрепостятся в творческой атмосфере».

Также участникам будет предложена интерактивная квиз-игра «Театриум» – интеллектуальный турнир, участникам которого предстоит ответить на вопросы, связанные с миром театра. Это будут вопросы об истории сцены, знаменитых постановках, выдающихся деятелях искусства и закулисных традициях. Соревноваться будут команды, а лучшим эрудитам обещаны призы. В программу включен и «Веселый капустник». Организаторы обещают, что это будет «яркий праздничный блок с импровизациями, творческими номерами и шутливыми миниатюрами, где гости смогут проявить фантазию, поучаствовать в спонтанных сценках и зарядиться атмосферой настоящего театрального праздника».

Между тем, в отделе краеведческих документов Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина продолжает работать выставка «Орловский театр: через века» (12+). Она организована в рамках Всероссийского марафона тематических специальных мероприятий «Театр. Призвание». На выставке представлены книги и статьи из книг, посвященные вехам развития Орловского театра и людям театра. История орловского театра восходит к 1815 году, когда граф Каменский учредил крепостной театр на Соборной площади. «Это был один из первых общедоступных российских театров, прославившийся далеко за пределами родного города», – отметили в «Бунинке».

