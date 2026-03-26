Во Мценске в пришкольных лагерях отдохнут 699 детей

В городе будут работать девять лагерей с дневным пребыванием детей.

Глава города Мценска Андрей Беляев распорядился о мерах по организации отдыха и оздоровления детей в 2026 году. Постановление издано «в целях сохранения и укрепления здоровья детей, повышения их образовательного уровня, развития творческих способностей, социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организации адресной и дифференцированной поддержки семей с детьми, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Он также установил стоимость питания в лагерях с дневным пребыванием, которые в этом году будут организованы на базе девяти образовательных организаций города. Работа таких лагерей предусмотрена в каникулярное время. Стоимость питания составит 5080,74 рубля – при продолжительности смены 14 дней в период летних каникул, исходя из стоимости одного так называемого детодня в размере 362,91 рубля.

Лагеря с дневным пребыванием детей будут созданы на базе средних школ №№ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, а также лицея № 5 и муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр». Планируется, что всего в них летом отдохнут 699 учеников и воспитанников. Кроме того, финансовому управлению администрации города Мценска Андрей Беляев поручил обеспечить финансирование мер социальной поддержки по оплате путевок в загородные лагеря и питания в лагерях с дневным пребыванием. Общий объем финансирования работы таких лагерей составит 3,5 миллиона рублей.

Ранее Андрей Беляев в своем отчетном докладе сообщил, что в 2025 году на организацию летнего отдыха детей, организованного на базе муниципальных образовательных организаций, из местного бюджета было выделено 2,301 миллиона рублей. Стоимость путевки в 2025 году составляла 3344,9 рубля, она была установлена исходя из стоимости одного детодня в размере 257,3 рубля.

«С целью организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в загородных лагерях в 2025 году из средств местного бюджета выделено 654,55 тысячи рублей, – проинформировал градоначальник. – Еще одним направлением деятельности общеобразовательных организаций является трудоустройство несовершеннолетних в свободное от учебы время, а также в период летних каникул. За 2025 год было трудоустроено 100 обучающихся – это было временное трудоустройство».

