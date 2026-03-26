Орловцы все охотнее дистанционно перевыпускают подписи

Тенденцию подметили в областной налоговой службе.

Как сообщает управление Федеральной налоговой службы России по Орловской области, в регионе только за первый месяц 2026 года операторы ведомственного Удостоверяющего центра выпустили 759 квалифицированных электронных подписей (КЭП). Причем 261 КЭП индивидуальных предпринимателей и 177 КЭП юридических лиц были перевыпущены дистанционно через личные кабинеты, которые они ранее открыли на официальном сайте налоговой службы.

«Всего на данный момент свыше семи тысячи налогоплательщиков региона используют сертификаты, выпущенные через личные кабинеты, – уточнили в пресс-службе регионального УФНС. – Это более 34 процентов от общего числа ИП и организаций Орловской области, имеющих электронную подпись УЦ ФНС России. Функционал дистанционного перевыпуска доступен пользователям интернет-сервисов ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» и «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя»».

Дистанционный сервис имеет ряд преимуществ. Например, для перевыпуска подписи не надо лично ходить в налоговый орган, что, как минимум, экономит время. Однако имеется и ряд нюансов. Так, для перевыпуска подписи дистанционным способом необходимо иметь действующий квалифицированный сертификат, лично полученный ранее в Удостоверяющем центре. Можно использовать и биометрию, но для этого сначала тоже надо пройти определенную процедуру регистрации.

«В случае если личный визит все же необходим, получить информацию о ближайшем пункте выдачи квалифицированной электронной подписи и графике его работы поможет специализированный сервис ФНС России. Поиск пункта выдачи осуществляется по наименованию региона», – подсказали в УФНС. При этом в ведомстве напомнили о грядущей реорганизации. Уже с 1 апреля 2026 года прекратят свою работу обособленные подразделения в городе Мценске и поселке Верховье.

Прием налогоплательщиков продолжится по следующим адресам: Московское шоссе, дом 119 в городе Орле; улица Селищева, дом 2Б в городе Ливны. Реорганизация связана как раз с развитием онлайн-сервисов налоговой службы и постоянным расширением спектра услуг ФНС, которые можно получить через МФЦ. На данный момент линейка интерактивных сервисов, работающих на сайте налоговой службы, превышает 70 ресурсов.

«Например, личным кабинетом физического лица пользуются более 369 тысяч орловцев, а это 45,2 процента от общей численности физических лиц, состоящих на налоговом учете в регионе, – говорят в ведомстве. – Порядка 97,7 процента (19 306) индивидуальных предпринимателей Орловской области пользуются личным кабинетом ИП и 88,7 процента (9401) организаций общаются с налоговой службой через свои личные кабинеты».

ИА “Орелград”