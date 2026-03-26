Суд подтвердил особый статус Залегощи

Очередное дело о социальных льготах рассмотрели в Орловской области.

Залегощенский районный суд Орловской области рассмотрел гражданское дело по иску местной жительницы к региональному отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Из иска следовало, что в ноябре 2025 года женщина обратилась в указанное ведомство с заявлением о назначении ей досрочной пенсии по старости. Она ссылалась на нормы федеральных законов «О страховых пенсиях» и «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

«В удовлетворении заявления ей было отказано в связи с отсутствием доказательств необходимой продолжительности проживания на территории соответствующей загрязненной зоны и рекомендовано обратиться с заявлением о назначении пенсии по старости не ранее чем за месяц до достижения возраста 53 лет. С данным решением местная жительница не согласилась и обратилась в суд с иском о признании права на досрочное назначение пенсии», – уточнили в пресс-службе Залегощенского районного суда.

В последнее время в Орловской области рассматривается немалое количество подобных исков. Местным жителям приходится доказывать, что они проживали в особой зоне. Ведь закон «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» гласит: пенсия по старости назначается с уменьшением возраста на 1 год и дополнительно на 1 год за каждые 4 года проживания или работы на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом, но не более чем на 3 года в общей сложности.

Сначала суд проверил статус поселка Залегощь, в котором проживала подавшая иск женщина. Было установлено, что данный населенный пункт действительно был отнесен к территории проживания с льготным социально-экономическим статусом вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Соответствующий перечень еще в 1991 году утвердило своим распоряжением правительство РСФСР, хотя впоследствии в него вносились изменения.

«Суд, оценив собранные по делу доказательства, удовлетворил требования истца в полном объеме и обязал Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области назначить истцу страховую пенсию по старости со снижением общеустановленного возраста на 3 года. Решение вступило в законную силу», – констатирует пресс-служба Залегощенского райсуда.

