Россельхознадзор выявил новые нарушения на молочных фермах Орловщины

26.3.2026 | 13:24 Закон и порядок, Новости

Проверки прошли в Свердловском и Глазуновском районах.

Фото: 57.fsvps.gov.ru

Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ведомства.

В Свердловском районе нарушения допустили на ферме АО «Богодухово». Владельцы не оборудовали входы в здания, где содержится скот, дезинфекционными ванночками нужного размера и наполнения. Стены молочной не были окрашены или облицованы должным образом (на высоту от 1,8 метра).

В Глазуновском районе проверяли фермы СПК «Сеньково». Здесь также выявили проблему с дезинфицирующими ковриками.

Кроме того, оказалось, что оборудование и инвентарь не маркированы и не закреплены за участком. Также в документации на товары отсутствовала необходимая информация.

Владельцам ферм выдали предписания об устранении нарушений.

Ранее аналогичная проверка прошла на ферме в Троснянском районе.

ИА «Орелград»


