Разработчикам упростили процедуру отказа от недр

Правительство региона актуализировало правовую базу.

Правительство региона внесло изменения в «Порядок предоставления права пользования участками недр местного значения на территории Орловской области» и в «Порядок прекращения права пользования недрами, в том числе досрочного, приостановления осуществления права пользования недрами и ограничения права пользования недрами в отношении участков недр местного значения на территории Орловской области».

Поправки предполагают, что отныне заявитель вправе направлять уведомление об отзыве заявки о предоставлении права пользования участком недр местного значения на имя заместителя губернатора в правительстве Орловской области и контролирующего деятельность лицензирующего органа.

Уведомление об отзыве заявки он может направлять в письменной форме, почтовым отправлением или по электронной почте – в срок не позднее дня заседания консультативно-экспертной комиссии по недропользованию, которая действует при региональном правительстве. Кроме того, поправками урегулирован порядок направления пользователем недр в лицензирующий орган «уведомления об отзыве заявления о приостановлении осуществления права пользования недрами».

Тем временем орловских разработчиков недр предостерегли от нарушений обязательных требований. Об этом говорится в докладе о правоприменительной практике при осуществлении регионального государственного геологического контроля, который представил департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области. Из документа следует, что предметом регионального государственного надзора являлось соблюдение организациями и гражданами обязательных требований в области использования и охраны недр, в том числе при добыче полезных ископаемых и подземных вод.

Акцент был сделан на проведение профилактических мероприятий. Всего в рамках проведения профилактической работы в 2025 году в указанной сфере было объявлено 127 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. Анализ выявленных и возможных причин и условий, способствующих возникновению признаков нарушений, показал, что все они, как правило, «связаны с низким уровнем правосознания и производственной дисциплины наемных работников контролируемых лиц либо их должностных лиц».

«Наличие в КоАП РФ ограничений, препятствующих оперативному возбуждению органами контроля административного производства и применению неотвратимых и жестких административных санкций в отношении противоправных действий контролируемых лиц, в частности, субъектов малого бизнеса, неизбежно создает предпосылки для формирования у граждан и хозяйствующих субъектов искаженного правосознания, представлений о необязательности исполнения обязательных требований либо провоцирует сознательное уклонение от исполнения таковых», – подчеркнуто в докладе.

Но в документе также отмечено, что в 2025 году случаев причинения вреда жизни или тяжкого вреда здоровью граждан, фактов возникновения угрозы чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера установлено не было. А ключевой показатель регионального государственного геологического контроля не превысил утвержденных ранее целевых значений.

По состоянию на 31 декабря 2025 года в региональном реестре числилось 72 лицензии на пользование недрами, причем все они выданы негосударственным и немуниципальным организациям. Непосредственно в 2025 году в Орловской области было выдано 8 лицензий на пользование недрами на участках недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые.

В целом Орловская область обладает значительными запасами минеральносырьевых ресурсов, представленных различными видами полезных ископаемых. Но многие из них не разрабатываются и являются резервными. В настоящее время воспроизводство минерально-сырьевой базы Орловской области осуществляется за счет собственных средств недропользователей. Последние, получив право пользования участками недр, подготавливают месторождения к промышленной разработке. Происходит это уже после постановки запасов на территориальный баланс запасов общераспространенных полезных ископаемых по Орловской области.

