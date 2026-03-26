У орловца изъяли около 16 килограммов наркотиков

26.3.2026 | 13:14 Криминал, Новости

Противоправную деятельность пресекли сотрудники ФСБ.

Фото: Пресс-служба Управления ФСБ по Орловской области

Известно, что подозреваемый — мужчина 1979-го года рождения.

На него вышли в рамках другого дела, возбуждённого в Пензенской области в отношении жителя Ульяновской области. Данный фигурант рассказал, что приобретал вещества, запрещённые к свободному обороту, у жителя нашего субъекта. По месту жительства «продавца» обнаружили около 16 килограммов наркотиков растительного происхождения.

Дело возбуждено по статье о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических веществ в крупном размере (228.1 УК, часть 3, 30, пункт «г» и часть 4).

Информацию сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU