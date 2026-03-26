Концессионные соглашения в Орловской области вышли из-под контроля

Возможно, просто нет контролера.

На странную ситуацию обратили внимание на совещании с главами муниципальных образований 26 марта. Заместитель губернатора Вадим Тарасов не нашел того, кто ответит на его вопросы. Он отметил, что регулярно подписываются нормативно-правовые акты о согласовании концессий, но есть ли орган, который их контролирует?

Контроль за осуществлением соглашений осуществляет департамент по тарифам, заявил руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области Сергей Латынин.

«Мы не контролируем соглашения, только контроль за исполнением инвестиционных программ», – пояснила глава департамента государственного регулирования цен и тарифов Елена Жукова. Чиновница подчеркнула, что таковых немного.

«Если ее там нет [инвестиционной программы], то вообще никто не контролирует, получается, – сделал неутешительный вывод Тарасов. – Нет органа, который координирует на уровне региона вообще в целом деятельность по концессионным соглашениям».

Напомним, концессионное соглашение предполагает передачу муниципального имущества заинтересованному бизнесу в целях реконструкции и восстановления. Таким образом в Орла практически разрушена баня в Советском районе, пришел к плачевному состоянию водопровод в Нарышкино, в Коротыше Ливенского района с приходом нового юрлица лучше тоже не стало. На конец 2024 года в Орловской области муниципалитеты заключили 18 соглашений в сфере ЖКХ. Более свежих данных оперативно найти не удалось.

