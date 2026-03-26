В Орловской области подписали контракты на ремонт ещё шести дорог

Они заключены в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Все работы должны пройти в этом году. Об этом рассказали в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

АО «Дорожная служба» досталось три объекта. Компания приведёт в порядок участки трасс

«Глазуновка – Малоархангельск – Колпна – Долгое» (в Должанском районе, около шести километров),

««Орёл – Ефремов» – Дубровка» (в Новодеревеньковском районе, около 5,5 километра)

и «Ливны – Русский Брод – Верховье» (в Верховском районе, около пяти километров).

ООО «ГазРесурс» отремотирует участки на дорогах

«Хомутово – «Орёл – Ефремов»» (в Новодеревеньковском районе, около шести клометров)

и «Комаричи – Дмитровск» – Девятино» (в Дмитровском районе, около шести километров).

Кроме того, ливенское ООО «Агроторгстрой» займётся участком трассы «Долгое – Вышнее Ольшаное – Кривцово-Плота» (в Должанском районе, около трёх километров).

