В Орловской области подписали контракты на ремонт ещё шести дорог

26.3.2026 | 16:40

Они заключены в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Все работы должны пройти в этом году. Об этом рассказали в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

АО «Дорожная служба» досталось три объекта. Компания приведёт в порядок участки трасс

  • «Глазуновка – Малоархангельск – Колпна – Долгое» (в Должанском районе, около шести километров),
  • ««Орёл – Ефремов» – Дубровка» (в Новодеревеньковском районе, около 5,5 километра)
  • и «Ливны – Русский Брод – Верховье» (в Верховском районе, около пяти километров).

ООО «ГазРесурс» отремотирует участки на дорогах

  • «Хомутово – «Орёл – Ефремов»» (в Новодеревеньковском районе, около шести клометров)
  • и «Комаричи – Дмитровск» – Девятино» (в Дмитровском районе, около шести километров).

Кроме того, ливенское ООО «Агроторгстрой» займётся участком трассы «Долгое – Вышнее Ольшаное – Кривцово-Плота» (в Должанском районе, около трёх километров).

ИА «Орелград»


