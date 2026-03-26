В Орловский краеведческий музей передали 380 новых экспонатов

26.3.2026 | 16:50 История, Новости

Они характеризуют быт орловцев в разные периоды истории.

Фото: ОГУ имени Тургенева

Известно, что экспонаты переданы по инициативе ректора ОГУ имени Тургенева Павла Меркулова, а также замдиректора Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Виктора Ливцова.

Музей получил в дар складную икону, торговые пломбы и старинные пуговицы, оловянного солдатика, а также поднос (по всей вероятности, он использовался при венчании).

В минувшем году коллекции музея также пополнились благодаря Павлу Меркулову. Тогда в учреждении были переданы монеты и перстни, а также фрагменты изразцов и керамики.

Фото: okmuseum.ru

