В Орловский краеведческий музей передали 380 новых экспонатов

Они характеризуют быт орловцев в разные периоды истории.

Известно, что экспонаты переданы по инициативе ректора ОГУ имени Тургенева Павла Меркулова, а также замдиректора Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Виктора Ливцова.

Музей получил в дар складную икону, торговые пломбы и старинные пуговицы, оловянного солдатика, а также поднос (по всей вероятности, он использовался при венчании).

В минувшем году коллекции музея также пополнились благодаря Павлу Меркулову. Тогда в учреждении были переданы монеты и перстни, а также фрагменты изразцов и керамики.

