Бэушная техника для орловских дорожников вывела на батл пословиц

Депутаты облсовета разделись в оценках прибывающего «металлолома».

В ходе сессии 27 марта поступила информация, что парк АО «Дорожная служба» пополнится 18 единицами дорожной техники для ремонта и уборки региональных и межмуниципальных дорог. Она получена безвозмездно от правительства города Москвы. В течение 2026 года будут осуществлены мероприятия по внесению данного имущества в уставный капитал акционерного общества «Дорожная служба». Проект закона Орловской области рассмотрен на профильном комитете. Депутатов попросили принять его в окончательной редакции.

Виталий Рыбаков отметил, что регион уже имеет печальную практику бесплатных подарков из Москвы: 48 автобусов, которые в итоге стояли под забором транспортного предприятия. Депутатов заверили, что износ не очень большой, техника в рабочем состоянии, 2014-2016 годов выпуска. Рыбаков не поверил, что работа в течение десяти лет в Москве не сильно сказалась.

«Не лучше ли сразу отказаться, или сразу сдать на металлолом. Выручить деньги и купить хоть одну единицу новой техники. Не зря в истории есть такое высказывание: «Бойтесь данайцев, дары приносящих», – заявил Рыбаков.

Иван Дынкович напомнил, что «ласковый теленок двух маток сосет». Сергей Потемкин подчеркнул, что «дареному коню в зубы не смотрят».

Отметим, экспертиза состояния техники не предусмотрена. «Дорожная служба» примет ее и на месте оценит, будет ремонтировать, обслуживать за свой счет.

