Горсовет Орла одобрил названия новых улиц

Также депутаты согласовали установку новой мемориальной доски.

Как и планировалось ранее, в Северном районе появится улица Александра Перелыгина — нашего земляка, героя России, погибшего на СВО. Она пройдёт от улицы Металлургов до улицы Рощинской, мимо лицея №18 и школы №13.

В районе озера «Светлая жизнь» появится Приозёрная улица. Инициатива исходила от собственника участка и кафе, расположенных в этой зоне. Создание новой улицы потребовалось для официальной регистрации их адресов.

Кроме того, одобрено решение об установке мемориальной доски в честь ветерана Великой Отечественной войны, общественного деятеля, заслуженного работника культуры РСФСР Петра Пархоменко. Она украсит дом по Пролетарской горе, 7.

