На Орловщине откроют семь агротехнологических классов

27.3.2026 | 16:27

Таковы планы на текущий год.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

О них говорили на совещании, которое прошло в Департаменте сельского хозяйства Орловской области. Классы будут открывать в рамках федерального проекта «Кадры в АПК», который является часть национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Благодаря этому в отдельных школах нашей области появятся условия для «углубленного изучения химии или биологии, физики или математики, а также для освоения новейших технологий в сельском хозяйстве», сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Классы помогут создать «современную образовательную среду, оборудованную специальными средствами».

Ранее сообщалось, что программа будет рассчитана на учеников с шестого по одиннадцатый классы. Инициативу планировалось реализовать при господдержке, но с привлечением частных инвестиций.

Известно, что в совещании участвовали представители Института развития образования, а также различных муниципальных образовательных организаций.

ИА «Орелград»


