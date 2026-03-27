В Орловской области медики смогут приватизировать служебное жилье

Соответствующий проект закона принят в первом чтении на сессии 27 марта.

Изменения дают возможность приватизации жилых помещений, которые предоставляются по договору найма врачам-специалистам государственных учреждений здравоохранения Орловской области. Предполагается предоставить правительству региона право устанавливать условия, порядок и сроки рассмотрения заявлений, а также определить ответственный орган. Подобные возможности уже реализованы в Тульской, Костромской, Воронежской областях.

«Принятие законопроекта будет способствовать решению проблем дефицита кадров в государственных учреждениях здравоохранения Орловской области, – пояснил глава депздрава Константин Бобраков. – Законопроект позволит повысить привлекательность региона для трудоустройства».

Чиновник пояснил, что принятие законопроекта не потребует выделения дополнительных денежных средств из областного бюджета, однако в перспективе сократит фонд, который сейчас имеется в наличии. Следовательно, дополнительные траты последуют. В бюджете на 2026 предусмотрены ассигнования в размере 10 миллионов рублей на приобретение жилых помещений для медицинских работников.

Необходимо покупать ежегодно квартиры, чтобы привлекать в регион специалистов, подчеркнул спикер облсовета Леонид Музалевский. По разным оценкам нам не хватает от 450 до 100 врачей. Цифра зависит от методологии. Хотя в целом Бобраков заявил, что «относительно стабильная ситуация, по сравнению с другими субъектами, но есть на чем работать – дефицит есть».

Квартиры планируют покупать новые, чтобы закрыть потребность по высокоспециализированным, высококлассным специалистам. Они могут не просто оказывать помощь, но в том числе и заниматься наставничеством.

«Они приедут сюда не только выполнять фактическую работу, но и передавать свои знания», – подчеркнул Константин Бобраков.

ИА “Орелград”