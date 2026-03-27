Правоохранительные органы «занимаются» депутатом Орловского облсовета

Информация прозвучала в ходе сессии 27 марта.

В настоящий момент идет процесс над советником губернатора Орловской области Андрея Клычкова Сергеем Лежневым. Он обвинен в создании преступного сообщества, хищении бюджетных средств и проч.

«В рамках этого процесса выяснилось, что наш коллега, депутат Котляр, публично признался, что обналичивал миллионы рублей в интересах преступной группы, – отметил депутат Виталий Рыбаков. – Прошу вас инициировать обращение от имени областного совета в правоохранительные органы, чтобы была дана правовая оценка данному факту».

Рыбаков подчеркнул, что подобные действия дискредитируют законодательную власть и депутатский корпус в целом в глазах избирателей.

«Здесь я полностью согласен с вами. Это недопустимо, – заявил спикер заксобрания Леонид Музалевский. – Правоохранительные органы, у меня есть информация, уже занимаются этими вопросами».

Также прозвучала реплика, что в горсовете Орла есть депутат, который давал взятки чиновнику. «Место ему в Шахово», – заявил депутат Устинов. Углубляться в особенности ведения бизнеса коллегами дальше не стали.

