На Орловщине в ДТП пострадал водитель эндуро

27.3.2026 | 11:54 Новости, Транспорт

Его доставили в Орловскую областную клиническую больницу.

Фото: ГАИ Орловской области

ДТП произошло в Кромском районе накауне, около 14 часов. Пострадавший – 1999-го года рождения.

Как рассказали в ГАИ Орловской области, мужчина передвигался на эндуро KEWS К-23 вне проезжей части дороги. На транспорте не было номеров.

В какой-то момент водитель допустил опрокидывание. Пострадавшего отвезли в областной центр в ООКБ.

Отметим, что совсем недавно в Кромах в Молодёжном центре «Аура» прошла встреча с сотрудниками ГАИ. На ней присутствовали учащиеся местного филиала Орловского техникума агротехнологий и транспорта. Инспекторы рассказали студентам о законах и правилах, связанных с самокатами и мотоциклами, а также о потенциальной опасности таких транспортных средств.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад"

