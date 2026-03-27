У 24-летнего орловца изъяли «Лексус»

Причиной стали долги перед ГАИ и ФНС — 340 тысяч рублей.

Такова общая сумма задолженностей, которые накопились у молодого орловца — по 47 исполнительным производствам.

Из них на долги перед Госавтоинспекцией приходится около 100 тысяч. Интересно, что нарушения ПДД происходили всего лишь с августа по декабрь минувшего года. Мужчина превышал скорость, а также игнорировал знаки и разметку.

Автомобиль гражданина начали разыскивать приставы и ГАИ. В итоге дорожные инспекторы заметили его в Орле в Советском районе (с помощью системы для поиска нарушителей ПДД).

«Лексус» арестовал сотрудник службы судебных приставов. Иномарку переместили на стоянку. После этого должник оперативно расплатился по счетам, поэтому в ближайшее время автомобиль вернут владельцу.

