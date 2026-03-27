Заседание Орловского облсовета прервали из-за ракетной опасности

27 марта проходит пятьдесят вторая сессия заксобрания.

В Орловской области была объявлена ракетная опасность около 10:50. Зазвучали сирены, посыпались в мессенджерах сообщения с рекомендацией проследовать в укрытия. В это время депутаты продолжили сессию. Первым сделал замечание депутат Руслан Перелыгин.

«Сирена пять минут орет, мы будем и дальше работать?»

«Наши с пляжа не уходят», – парировал депутат Сергей Потемкин.

Спикер заксобрания Леонид Музалевский предложил завершить голосование по вопросу бюджета ТФОМС и только после этого прервал сессию.

«Уважаемые коллеги, я как ведущий отвечаю за безопасность нашего мероприятия, поэтому засекайте время, пожалуйста, на 15 минут объявляется перерыв».

