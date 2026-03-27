Орловские росгвардейцы отмечают десятилетие ведомства

Сегодня отмечается их профессиональный праздник.

Орловских сотрудников, военнослужащих и ветеранов ведомства поздравил глава регионального управления Сергей Ольшанский.

«За десять лет своего существования войска национальной гвардии стали одним из ключевых элементов обеспечения безопасности государства и граждан. Сегодня Росгвардия — это современная, мобильная и хорошо оснащённая структура, способная эффективно решать самые сложные задачи», — подчеркнул он.

Официально Росгвардия ведёт свою историю от 5 апреля 2016 года. Тогда президент России Владимир Путин одобрил постановление о создании ведомства и внёс в Госдуму необходимые законопроекты.

Однако профессиональным праздником росгвардейцев стало 27 марта. Эта дата существует с 2017 года. Ранее, с 1996 по 2016, 27 марта отмечался День внутренних войск МВД.

В этот день в 1811 году император Александр Первый подписал указ о создании воинских батальонов внутренней стражи. Данные подразделения стали прообразом внутренних войск, а затем Росгвардии. Поэтому сегодня отмечается ещё и 215-летие данного события.

