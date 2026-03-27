В Орловской области заметно снизилось мошенничество

Число таких преступлений сократилось на 37,5%.

Снижение зафиксировано в текущем году по сравнению с аналогичным периодом предыдущего. Об этом пишет «Орёлтаймс», ссылаясь на начальника Управления уголовного розыска регионального УМВД Александра Войнова.

«В абсолютных цифрах: сейчас у нас зарегистрировано 167 преступлений, а в аналогичном периоде прошлого года на сегодняшнюю дату было уже 267 преступлений. Получается на 100 преступлений меньше. Всё-таки граждане стали прислушиваться к нашим призывам», – рассказал он.

Также глава орловского угрозыска напомнил о необходимости отвязывать неактуальные телефонные номера от приложений и мессенджеров. Так надо делать при замене номера. В противном случае можно столкнуться с большими финансовыми неприятностями.

«Мошенники сотнями покупают сим-карты и проверяют, зарегистрировано ли на них что-то», – указал представитель полиции.

