Орловскому бизнесу сберегли 67 миллионов рублей

Предпринимателям помог в этом региональный бизнес-омбудсмен.

Орловский областной Совет народных депутатов принял к сведению доклад о результатах деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгения Лыкина за 2025 год. Из документа следует, что на личный прием к уполномоченному, в аппарат уполномоченного, а также к его общественным помощникам и общественные приемные в минувшем году обратилось 1344 так называемых субъекта предпринимательской деятельности.

«Большая часть вопросов, поступивших в ходе личного приема, разъясняется устно, в случае необходимости установления дополнительных фактов и обстоятельств принимаются письменные обращения, – пояснил Евгений Лыкин. – В 2025 году в аппарат уполномоченного поступило 122 письменных обращения (в 2024 году – 132). В случае выявления нарушения прав и законных интересов обратившихся субъектов предпринимательской деятельности их защита осуществляется во внесудебном и судебных порядках».

Так, в 2025 году бизнес-омбудсмен принял участие в 43 судебных заседаниях по семи делам. В целом для предпринимателей было сохранено более 67 миллионов рублей – в частности, были признаны незаконными некоторые налоговые доначисления, а в ряде случаев после вмешательства правозащитника уже выписанные предпринимателям штрафы были заменены на предупреждения. Кроме того, при содействии бизнес-омбудсмена в Орловской области была пресечена незаконная схема формирования и распределения земель сельскохозяйственного назначения.

«По результатам рассмотрения обращения информация направлена в уполномоченный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, уголовное дело возбуждено, осуществляется предварительное расследование, – уточнил правозащитник в своем докладе. – Не допущено изъятия земель сельскохозяйственного назначения у субъекта бизнеса, предприниматель признан добросовестным приобретателем».

В рамках реализации специальных полномочий уполномоченный также проводит правовую экспертизу нормативных правовых актов и их проектов, затрагивающих права и законные интересы предпринимательской среды. По результатам анализа нормативных правовых актов и их проектов в прошлом году были подготовлены аналитические информации и заключения на них. В частности, было подготовлено и направлено в адрес «субъектов законодательной инициативы, органов власти и местного самоуправления» 135 заключений на проекты нормативных правовых актов. Для сравнения, в 2024 году было направлено 41 такое заключение.

