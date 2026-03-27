Орловский ИП неофициально продал почти 10 тонн молока

27.3.2026 | 13:10 Закон и порядок, Новости

Бизнесмен не оформлял электронные сопроводительные документы в системе «Меркурий».

Фото: ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Об этом рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.

Нарушение допустили в хозяйстве ИП Андрияхина С. С. Предприятие находится в Глазуновском районе.

В минувшем году хозяйство реализовало 990 центнеров молока. Также было продано на убой шесть голов крупного рогатого скота. Однако всё это не нашло отражения в «Меркурии».

Непосредственно на самой ферме нашли и другие нарушения. Отсутствовало полное ограждение. На въезде не было дезинфекционного барьера с незамерзающим раствором.

Также коврики с таким раствором не установили у животноводческих помещений. Не была организована и дезинфекция обуви.

Кроме того, хозяйство использовало небезопасные корма. А именно – сено, силос и зерновую муку собственного производства. При этом отсутствовали документы, подтверждающие безопасность кормов (протоколы испытаний и записи в «Меркурии»).

По итогам визита ведомство выдало ИП предписание об устранении нарушений.

