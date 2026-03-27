В Орле почти в пять раз вырастет дефицит бюджета

Администрация города предложила очередные поправки.

Проект внесения изменений в бюджет на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов на рассмотрение депутатов Орловского горсовета внес мэр города Орла. Он предложил утвердить следующие основные характеристики: общий объем доходов бюджета города Орла составит 15,223 миллиарда рублей. Из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, составит 10,599 миллиарда рублей, то есть две трети своих доходов областной центр получит от региона и федерального центра.

Общий объем расходов бюджета города Орла предполагается в сумме 15,343 миллиарда рублей. Таким образом, дефицит бюджета на 2026 год теперь планируется в сумме 119,59 миллиона рублей. Изначально же бюджет областной столицы планировался по доходам в сумме 15,157 миллиарда рублей, по расходам – в сумме 15,182 миллиарда рублей, то есть с дефицитом в сумме 25,637 миллиона рублей. Последний, таким образом, увеличивается почти в 4,7 раза.

Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2027 года остался прежним, он запланирован в размере 2,818 миллиарда рублей. Причем город по-прежнему не собирается предоставлять кому бы то ни было муниципальные гарантии. Кроме того, депутаты согласились увеличить размер резервного фонда администрации города Орла на 2026 год – с 30 до 40 миллионов рублей. Поясним, за счет резервного фонда мэрия помогает людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Из него же выплачивают компенсации тем, чье недвижимое имущество или транспорт пострадали в результате террористических актов и атак беспилотников ВСУ.

ИА “Орелград”