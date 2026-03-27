Под Орлом половодье изменило маршруты автобусов

27.3.2026 | 10:53 Новости, Транспорт

Из-за подтопленного моста они временно сокращены или изменены.

Фото: Департамент дорожного хозяйства, транспорта и РГСП Орловской области

Об этом сообщает «Организатор перевозок».

Сократились маршруты №400 «Лаврово – Некрасовская школа-интернат» и №444 «Микрорайон «Болховский» – Вятский Посад». Автобусы будут доезжать только до моста в деревне Малая Гать (который подтопило паводком).

Также внесены изменения в схемы движения автобусов №300 «Орёл – Путимец» и №527 «Орёл – Плоское – Змиёвка». Пока что их путь будет пролегать через Становой Колодезь и Калинино.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад"

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU