Под Орлом половодье изменило маршруты автобусов

Из-за подтопленного моста они временно сокращены или изменены.

Об этом сообщает «Организатор перевозок».

Сократились маршруты №400 «Лаврово – Некрасовская школа-интернат» и №444 «Микрорайон «Болховский» – Вятский Посад». Автобусы будут доезжать только до моста в деревне Малая Гать (который подтопило паводком).

Также внесены изменения в схемы движения автобусов №300 «Орёл – Путимец» и №527 «Орёл – Плоское – Змиёвка». Пока что их путь будет пролегать через Становой Колодезь и Калинино.

