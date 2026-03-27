Суд не позволил чиновникам отобрать грант у бизнесмена

Вернуть выделенные деньги в бюджет требовал департамент в Орловской области.

Арбитражный суд рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области к индивидуальному предпринимателю о взыскании денежных средств. На стороне департамента в качестве третьего лица выступила Контрольно-счетная палата Орловской области.

Чиновники просили взыскать с бизнесмена часть гранта в размере 402 тысячи рублей. Как следует из материалов дела, речь идет о гранте, выданном орловцу в рамках реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса». Однако из-за подозрений чиновников старт у бизнесмена вышел не таким уж легким и комфортным. В 2023 году он выиграл конкурсный отбор и получил из бюджета 500 тысяч рублей на реализацию заявленного им бизнес-проекта по созданию бренда мужской одежды. Одним из условий выделения средств было софинансирование – предприниматель должен был внести в реализацию проекта не менее 25 процентов его полной стоимости. В данном случае объем софинансирования был установлен соглашением с департаментом в размере 166,9 тысячи рублей.

В конце 2024 года областная КСП провела проверку целевого и эффективного использования грантов. Аудиторы посчитали, что ИП не исполнил обязательство по софинансированию расходов, что является нарушением соглашения о выделении гранта, хотя претензия выглядит удивительно. Аудиторы почитали, например, что «по причине недостатка собственных денежных средств у ИП для исполнения обязательств по софинансированию на его имя были перечислены бюджетные средства в размере 81,55 тысячи рублей» с банковского счета его супруги.

«Данные обстоятельства зафиксированы в акте проверки и, по мнению проверяющих, свидетельствуют о несоблюдении условий предоставления субсидий. Перечисление бюджетных средств на личный счет или счет третьих лиц, не связанных с деятельностью индивидуального предпринимателя и реализацией его проекта, является нарушением порядка предоставления субсидии», – следует из материалов дела.

Не совсем понятно, с чего проверяющие взяли, что жена переводила мужу именно казенные деньги, а не деньги из семейного бюджета. Имелись и другие претензии, в том числе о том, что предприниматель не смог подтвердить целевой характер оплаты рекламных услуг, предусмотренных бизнес-проектом. На основании представления Контрольно-счетной палаты департамент провел внеплановую проверку использования средств гранта, следствием чего стал иск в суд.

Однако арбитраж тщательно проверил все документы и не нашел нарушений у предпринимателя. Более того, суд произвел собственные расчеты и пришел к выводу, что объем софинансирования за счет собственных денежных средств предпринимателя составил 36,9 процента, то есть значительно превысил установленные соглашением 25 процентов. Отмел суд и утверждение о якобы имевшем место переводе бюджетных средств на счет предпринимателя с банковского счета его жены, поскольку банковские выписки данный факт не подтвердили. Не подтвердилось и нецелевое использование гранта. Доводы истца были признаны несостоятельными, основанными на неподтвержденной информации, поэтому арбитраж решил отказать департаменту в удовлетворении исковых требований.

Однако на это решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в городе Воронеже.