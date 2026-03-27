В Орловской области могут вырасти штрафы для «зайцев»

Подготовлены изменения в региональный закон «Об ответственности за административные правонарушения». Основанием для разработки послужил мониторинг правоприменения, а также предложения Министерства юстиции РФ и его управления по Орловской области. Необходимость изменений вызвана необходимостью соблюдения полномочий субъекта: регион вправе устанавливать административную ответственность только за нарушения своих законов и нормативных актов, а также актов местного самоуправления, не урегулированным федеральным законом.

В связи с этим проектом исключается административная ответственность за нарушения в сферах, отнесенных к компетенции федерального законодателя, в том числе за нарушения законодательства о выборах и референдумах. Ряд статей регионального закона признается утратившим силу, в том числе часть 3 статьи 1.1, статьи 1.4, 2.1, 5.3, 7.2, 9.4, а также пункт 1 статьи 11.1.

Существенно обновлена редакция статьи 5.1, устанавливающей ответственность за причинение вреда видам животных, растений и другим организмам, занесенным в Красную книгу Орловской области. За уничтожение таких видов или незаконные действия с ними предусмотрены штрафы: для граждан — от 1,5 до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 15 до 20 тыс. рублей, для юрлиц — от 300 до 500 тыс. рублей.

В новой редакции изложена статья 7.1 о нарушении порядка подтверждения оплаты проезда и права на льготный или бесплатный проезд в общественном транспорте. За неподтверждение оплаты установлен штраф от 300 до 1 тыс. рублей.

Также уточнен перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и органы, рассматривающие такие дела.

Законопроект принят в первом чтении.

