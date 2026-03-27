В Орле горел павильон «Родное село»

ЧП случилось на Октябрьской улице.

Сигнал поступил в службу спасения накануне вечером в 20 часов 20 минут.

Как рассказали в региональном управлении МЧС, на момент прибытия пожарных происходило загорание кровли, а также внутренних помещений. Огонь мог распространиться на другие строения.

Сотрудники ведомства ликвидировали последствия ЧП. В итоге «в павильоне частично выгорели изнутри стены и оборудование». Обошлось без погибших и пострадавших.

На месте работали 10 сотрудников МЧС России на трёх единицах спецтехники. Предположительно, пожар возник из-за аварийного режима работы электрооборудования.

