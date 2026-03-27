В Орле незрячих и слабовидящих обучат управлению смартфонами

Орловцы с соответствующими проблемами смогут управлять устройствами без зрительного контроля.

Такие навыки можно будет получить на специальных занятиях, которые проведёт тренер по цифровой грамотности – Анита Москальчук. Она прошла обучение по специальному курсу «Школа мобильности».

Презентация возможностей современной мобильной техники пройдёт 1 апреля в 10 часов в Орловской областной библиотеке для слепых имени Абашкина (на улице 2-й Посадской, 15-А). Мероприятие состоится на втором этаже в актовом зале.

Незрячие люди и их близкие узнают о том, как, не глядя на экран смартофона, совершать звонки и обмениваться сообщениями, а также использовать другие функции устройства.

Мероприятие организовано в рамках общероссийского соцпроекта «Универсальный мобильный помощник». Его реализует Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов по зрению «Камерата» при поддержке ПАО «МегаФон» и в партнёрстве с региональными некоммерческими организациями.

Контактное лицо – Анита Москальчук.

ИА «Орелград»