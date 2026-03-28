Мценский район может стать муниципальным округом

Первый шаг в этом направлении уже сделали местные депутаты.

Мценский районный Совет народных депутатов рассмотрел протокол общественных слушаний, прошедших 25 февраля 2026 года. Участники слушаний обсуждали только один вопрос: «О целесообразности образования на территории Мценского муниципального района муниципального округа либо сохранения действующей системы территориальной организации местного самоуправления на территории Мценского муниципального района».

Напомним, что на территории Орловской области в основном действует двухуровневая система организации местного самоуправления (сельские поселения и муниципальный район). Исключение составляет Орловский муниципальный округ, который раньше был Орловским районом и первым в регионе прошел путь административного реформирования. В настоящее время многие районы области изучают вопрос об аналогичной трансформации.

Изучив протокол общественных слушаний, депутаты Мценского райсовета приняли решение «О целесообразности образования на территории Мценского муниципального района Мценского муниципального округа», то есть фактически одобрили проведение реформы. Решение депутатского корпуса уже направлено главе Мценского района Екатерине Ерохиной. Кстати, она тоже выступила на заседании райсовета, представив свой отчетный доклад за 2025 год и рассказав о планах.

По ее словам, основными задачами на перспективу являются: привлечение инвестиций в экономику района и создание рабочих мест; эффективное использование муниципального имущества и земельных ресурсов района; обеспечение дорогами с твердым покрытием населенных пунктов района; укрепление материальной материально-технической базы учреждений культуры и образования; участие в национальных проектах, федеральных и региональных программах для привлечения средств на исполнение собственных полномочий и полномочий сельских поселений.

«Также продолжится комплекс мероприятий по реализации положений Федерального закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», – подчеркнула Екатерина Ерохина.

