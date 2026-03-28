Суд отказал убийце в досрочном освобождении

Судебная коллегия не нашла основания для удовлетворения просьбы заключенного.

Орловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу осужденного на постановление Ливенского районного суда. Как следует из материалов дела, данный гражданин в настоящее время отбывает наказание по приговору, вынесенному в 2020 году. Мужчину признали виновным в совершении убийства на территории тогда еще Орловского района. Его приговорили к лишению свободы сроком на 8 лет и 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В Ливенском райсуде заключенный просил об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, но суд первой инстанции ему в этом отказал. И тогда осужденный подал апелляционную жалобу в областной суд. В обоснование требований он указал, что у него имеется ряд хронических заболеваний. Поэтому, с его слов, в колонии он не трудоустроен и не может принимать участия в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, вследствие чего не имеет поощрений.

У него имеются взыскания, однако в апелляционной жалобе истец «выразил несогласие с имеющимися взысканиями, заявляя, что не мог их обжаловать в установленном порядке вследствие неграмотности». Привел он и другие доводы, например, тот факт, что он регулярно посещает курсы по подготовке осужденных к освобождению и встал на путь исправления. К тому же он отбыл две трети срока. А по закону условно-досрочное освобождение может быть применено после фактического отбытия осужденным не менее двух третей срока наказания, назначенного за особо тяжкое преступление.

Однако и суд первой инстанции, и суд апелляционной инстанции пришли к выводу о том, что поведение осужденного за весь период отбывания наказания нельзя признать положительным. Согласно характеристике, выданной администрацией исправительного учреждения, его поведение было нестабильным и требовало постоянного контроля со стороны сотрудников администрации. На меры воспитательного воздействия он реагировал слабо. Об этом свидетельствует наличие у него более 20 взысканий, в том числе за отказ от выхода на прогулку, нарушение распорядка дня и формы одежды, «занавешивание спального места». Облсуд отказал осужденному в условно-досрочном освобождении, оставив постановление Ливенского районного суда без изменения.

ИА “Орелград”