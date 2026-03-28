Орловскую осужденную не отпустили из колонии по болезни

Женщина жаловалась на резкое ухудшение состояния ее здоровья.

Орловский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу орловчанки, отбывающей наказание в исправительной колонии общего режима. Ранее она была признана виновной в совершении крупного мошенничества. По приговору Заводского районного суда города Орла ей было назначено наказание в виде 5 лет 10 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей.

Недавно осужденная обратилась в суд с ходатайством об освобождении ее от отбывания наказания, назначенного по вышеуказанному приговору суда. Она заявила, что у нее имеется ряд тяжелых неизлечимых заболеваний, которые, по ее мнению, входят в «Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания». Данный перечень в 2004 году утвердило правительство страны. Женщина пожаловалась на то, что недавно состояние ее здоровья резко ухудшилось.

Суд первой инстанции отказал ей в удовлетворении ходатайства. В апелляционной жалобе адвокат осужденной просил постановление суда отменить «в виду незаконности, необоснованности» и назначить в отношении его подзащитной судебно-медицинскую экспертизу с целью установления у нее заболеваний, препятствующих отбыванию наказания. Проверив материалы, суд апелляционной инстанции также отказал в освобождении, указав, что «в настоящее время отсутствуют объективно подтвержденные данные о наличии у осужденной каких-либо заболеваний, препятствующих дальнейшему отбыванию наказания в виде лишения свободы». Решение уже вступило в законную силу.

О подобных случаях в своем отчетном докладе рассказала орловский омбудсмен Наталия Балашова. Она привела такой пример. В прошлом году к ней обратилась супруга осужденного, отбывавшего наказание в исправительной колонии общего режима. Она заявила, что состояние здоровья ее мужа резко ухудшилось. В ходе проверки обращения, инициированной аппаратом правозащитника, было установлено, что осужденный страдает заболеваниями эндокринной и зрительной системы.

Было установлено, что «медицинские консультации и обследования были проведены не в полной мере и оказались недостаточными для установления осужденному точного диагноза и назначения эффективного лечения». Омбудсмен обратилась в Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 57» с просьбой провести полноценное обследование больного и поставить диагноз.

«Осужденному были проведены дополнительные медицинские обследования и консультации, а также освидетельствование, по результатам которого вынесено медицинское заключение, – отмечено в докладе омбудсмена. – Согласно медицинскому заключению имеющееся у гражданина заболевание входит в «Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания». Медицинское заключение затем было направлено в Урицкий районный суд, который вынес постановление об освобождении заключенного от отбывания наказания в связи с болезнью.

