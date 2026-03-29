На Орловщине «Площадь Вревской» благоустраивали нелегалы

Нарушение миграционных правил выявили правоохранители.

Малоархангельский районный суд Орловской области рассмотрел сразу семь протоколов об административных правонарушениях, возбужденных в отношении индивидуального предпринимателя по статье 18.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства). Количество протоколов соответствует числу нелегальных трудовых мигрантов, который обнаружили на стройке сотрудники полиции.

Как пояснили в пресс-службе Малоархангельского районного суда, основанием для возбуждения дел стали результаты внеплановой документарной проверки в сфере контроля за соблюдением миграционного законодательства. Она была проведена в январе 2026 года. Проверяла полиция бизнес-леди, получившую контракт на благоустройство общественной территории «Площадь Вревской» в городе Малоархангельске.

По итогам проверки полиция пришла к выводу, что ИП привлекла к работам семерых иностранцев, у которых нет разрешений на право трудиться в Российской Федерации. Да и у предпринимателя, как выяснилось, нет разрешения на привлечение иностранных работников к трудовой деятельности. Поэтому действия ИП были квалифицированы по части 1 и части 2 статьи 18.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

«Индивидуальный предприниматель свою вину в совершении правонарушения признала частично, – уточнили в пресс-службе суда. – В объяснении указала, что ею был заключен трудовой договор со строителем М., контролировавшим работы по благоустройству объекта. О том, что М., привлек к трудовой деятельности иностранных граждан, индивидуальному предпринимателю известно не было».

Тем не менее, суд признал индивидуального предпринимателя виновной в совершении вменяемых ей правонарушений и назначил по каждому делу об административном правонарушении наказание в виде административного штрафа, причем в каждом случае сумма штрафа составила 125 тысяч рублей. Таким образом, совокупный штраф составил 875 тысяч рублей. Постановления суда уже вступили в законную силу, отметила пресс-служба Малоархангельского районного суда.

