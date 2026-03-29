Правила компенсации аренды жилья уточнили для сирот

Соответствующий приказ издал департамент социальной защиты.

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области внес изменения в типовой регламент предоставления государственной услуги по назначению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ежемесячной денежной компенсации расходов по договору найма жилья. Обзор поправок подготовили специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс.

«Ежемесячная денежная компенсация предоставляется заявителям при одновременном соблюдении следующих условий: наступление права на предоставление жилого помещения (достижение возраста 18 лет либо приобретение полной дееспособности до достижения совершеннолетия); заключение договора найма (поднайма) жилого помещения, расположенного на территории Орловской области. Компенсация предоставляется за наем (поднаем) жилого помещения и не включает в себя плату за коммунальные услуги», – сообщают аналитики.

Особые условия прописаны для детей-сирот, находящихся в образовательных и медицинских организациях, организациях социального обслуживания. Ежемесячная денежная компенсация предоставляется им по окончании срока пребывания в указанных учреждениях. Эта же норма касается тех детей-сирот, которые проходят военную службу по призыву или отбывают наказание в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы. Компенсация не положена также сиротам, получающим профессиональное образование и обеспеченным жильем за счет образовательной организации, например, если они проживают в студенческом общежитии.

Ранее пресс-служба губернатора сообщала о том, что в Орловской области за последние семь лет 1755 детей-сирот были обеспечены жильем, на что государство потратило более 3 миллиардов рублей. С 2021 года в регионе введена альтернативная мера поддержки детей-сирот посредством выдачи им жилищных сертификатов. Всего за период 2021-2025 годов детьми-сиротами было реализовано 107 сертификатов, в том числе 14 – в 2025 году.

«Получатели сертификатов самостоятельно осуществляют подбор жилых помещений и в основном покупают квартиры без привлечения дополнительных ресурсов. При этом департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области обязательно проверяет качество приобретаемых жилых помещений», – следует из информации пресс-службы губернатора.

