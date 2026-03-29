В Орловской области зарегистрировали 999 ДТП

Более полусотни из них привели к травмам и смертям.

По данным Управления МВД России по Орловской области, в январе-феврале 2026 года на автодорогах региона было зарегистрировано 999 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 51 ДТП с пострадавшими. В результате дорожных аварий семь человек погибли и 63 получили ранения различной степени тяжести. На автотрассах федерального значения за отчетный период времени произошло 17 ДТП, на других автодорогах вне городов и населенных пунктов – 19 ДТП.

«Нестабильные погодные условия являются одной из основных причин совершения ДТП с механическими повреждениями автотранспорта, – следует из информации регионального Управления МВД. – Неудовлетворительные дорожные условия способствовали совершению 24 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 32 человека получили ранения различной степени тяжести и два человека погибли».

Согласно ведомственной статистике по вине нетрезвых водителей за первые два месяца текущего года произошло пять дорожно-транспортных происшествий. Их могло бы быть гораздо больше, если бы не оперативные и профессиональные действия сотрудников Госавтоинспекции. Сообщается, что всего за два месяца они пресекли 217 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За повторное управление в нетрезвом виде в этом году возбуждено уже 16 уголовных дел.

Всего же сотрудниками полиции, с учетом комплексов автоматической видеофиксации правонарушений, в отчетном периоде было выявлено 75 259 административных нарушений в сфере безопасности дорожного движения. Вынесено 73 223 постановления по делам об административных правонарушениях на общую сумму штрафов 86,2 миллиона рублей. На данный момент с нарушителей взыскано штрафов на сумму 45,8 миллиона рублей.

ИА “Орелград”