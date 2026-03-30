«Акробат» оставил орловца без ста тысяч

Под Орлом выявили нарушение трудового законодательства.

Возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в прокуратуре области.

Нарушение допустили в Орловском муниципальном округе. Ведомство установило, что ООО «Акробат» задолжало сотруднику 100 тысяч рублей. Орловец не получил свою заработную плату.

Прокуратура направила материалы в Следственный комитет. Дело возбудили по статье «невыплата заработной платы» (145.1 УК, часть 2).

Расследование будут контролировать в надзорном ведомстве. В орловском управлении СКР указали, что задолженность образовалась в минувшем году за период с апреля по июнь. При этом следователем принимаются меры по погашению долга.

