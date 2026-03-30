«Акробат» оставил орловца без ста тысяч

30.3.2026 | 14:47

Под Орлом выявили нарушение трудового законодательства.

Фото: СУ СК России по Орловской области

Возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в прокуратуре области.

Нарушение допустили в Орловском муниципальном округе. Ведомство установило, что ООО «Акробат» задолжало сотруднику 100 тысяч рублей. Орловец не получил свою заработную плату.

Прокуратура направила материалы в Следственный комитет. Дело возбудили по статье «невыплата заработной платы» (145.1 УК, часть 2).

Расследование будут контролировать в надзорном ведомстве. В орловском управлении СКР указали, что задолженность образовалась в минувшем году за период с апреля по июнь. При этом следователем принимаются меры по погашению долга.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU