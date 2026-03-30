Глава «Орелгосзаказчика» отрицает «копошение» на школе в Жилина

По мнению Александра Ященко, работы идут активно.

Обмен репликами состоялся на совещании, которое прошло в обладминистрации 30 марта. Спикер заксобрания Леонид Музалевский отметил, что строящуюся школу в Жилина посещали несколько раз.

«Такое ощущение, что там копошатся несколько человек, а хорошие строительные работы не ведутся», – заявил политик.

«По школе Жилина идут активные работы, – ответил глава КУ ОО “Орелгосзаказчик” Александр Ященко. – Сейчас работают 50-60 человек. Ежедневно в работе оба крана. Идут работы по монолиту».

Напомним, строительство школы в деревне Жилина Орловского округа вроде началось в 2023 году. 9 сентября губернатор Андрей Клычков и министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин заложили «капсулу времени» с посланием к потомкам в основание фундамента. Однако реально подрядчик ООО «АС Монтаж» к активной фазе исполнения контракта перешел лишь в 2025 году. При этом руководство компании подозревают в обналичивании части средств, направленных на объект. За прошедшие годы цена школы выросла с 1,2 млрд до 2,2. Очередной срок завершения работ – конец 2027 года (изначально губернатор говорил о 2024).

