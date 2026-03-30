Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции центра молодежи в Орле

«Полет» был закрыт в 2013 году.

О пройденном этапе восстановления на совещании 30 марта сообщил руководитель КУ ОО «Орелгосзаказчик» Александр Ященко.

«Получено положительное заключение Главгосэкспертизы на проект реконструкции молодежного центра «Полет», – проинформировал он.

Позже в ФАУ «Главгосэкспертиза России» уточнили, что проект сохраняет общую структуру здания, но предусматривает более плотную функциональную компоновку. Кровля получит выразительный многоугольный силуэт, напоминающий самолет — отсылка к названию центра. На прилегающей территории появятся парковая зона, пространство для мероприятий, спортивная площадка с тренажерами и скалодром на фасаде. Генеральный проектировщик – ООО «МЕЗОНПРОЕКТ». Предполагаемая пропускная способность после реконструкции – 900 человек в день.

ИА “Орелград”