Долги привели к массовой блокировке счетов учреждений образования

Собственных денежных средств на решение проблемы городу не хватает.

В Орле к концу февраля 2026 года были заблокированы лицевые счета 114 учреждений образования из 122 имеющихся. Об этом в своем отчетном докладе упомянул мэр Юрий Парахин. С его слов, на разблокировку лицевых счетов на тот момент требовалось 302,4 миллиона рублей. Отметил градоначальник и тот факт, что на бюджет города ложится дополнительная финансовая нагрузка в виде оплаты судебных издержек – ее мэр оценил в 79,1 миллиона рублей. Поставщики вынуждены подавать на школы и детсады иски в суды, чтобы получить заработанные деньги.

В частности, крупные долги у школ образовались перед поставщиками продуктов питания, их общая задолженность оценивается в 102,4 миллиона рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Орла Алексей Степанов, выступивший на заседании Орловского горсовета. При этом 91,7 миллиона рублей, предназначенные для расчетов по договорам поставки, заблокированы на лицевых счетах образовательных организаций. А блокировка связана с неисполненными исполнительными документами, что привело к приостановке движения денежных средств и усугубило финансовую ситуацию.

«Для возобновления платежей и погашения задолженности требуется выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере 190,8 миллиона рублей, а также еще 55 миллионов рублей сверх запланированных средств, – сообщила пресс-служба городского парламента со ссылкой на данные мэрии. – Администрация города предпринимает активные шаги для решения проблемы: уже направлено два обращения в областное правительство с просьбой о предоставлении опережающей дотации. Первое обращение было на сумму 300 миллионов рублей, однако в полном объеме оно было отклонено. Тем не менее, частичное финансирование в размере 26 миллионов рублей было получено и направлено на урегулирование вопросов с казначейством».

В настоящее время направлено повторное письмо в правительство Орловской области с просьбой о выделении дополнительной дотации в размере 500 миллионов рублей, добавили в пресс-службе Орловского горсовета. В свою очередь мэр отметил: полномочиями по определению поставщиков для муниципальных бюджетных образовательных организаций города Орла по заключению муниципальных контрактов и их исполнению с 6 апреля 2026 года наделено муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений города Орла».

«Предусмотренная мера позволит направлять плату за присмотр и уход родителей (законных представителей) поставщикам питания непосредственно через лицевой счет централизованной бухгалтерии, что в свою очередь исключает риск аккумулирования родительской платы на заблокированных лицевых счетах учреждений дошкольного образования и снижает нагрузку на рост кредиторской задолженности», – следует из доклада мэра.

