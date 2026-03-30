Под Орлом сбили несовершеннолетнего мотоциклиста

Парень оказался в больнице.

ДТП произошло накануне, 29 марта, в 18 часов 55 минут на Северном подъезде к городу — примерно на 2-м километре трассы.

Как рассказали в ГАИ Орловской области, мужчина 1968-го года рождения выезжал на «Хэндай» со второстепенной дороги. Он должен был уступить путь мотоциклисту 2009-го года рождения, который передвигался на транспортном средстве «Мотоленд». Двухколёсный транспорт ехал со стороны Орла в сторону Москвы.

Однако автомобилист не сделал положенного. Произошло столкновение.

В результате ДТП мотоциклист получил повреждения. Молодого человека доставили в НКМЦ имени Круглой и госпитализировали.

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано пять ДТП. Это — единственное, где пострадали люди.

